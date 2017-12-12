حصلت شركة المراعي على شهادة مواءمة (الفئة الذهبية) التى تمنحها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشركات والجهات المواءمة لعمل الاشخاص ذوي الاعاقة .
و عبر فواز الجاسر مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة عن سروره بحصول المراعي على هذة الشهادة كأول شركة تحصل عليها بالمملكة ، مبيناً أن ذلك جاء نتيجة الجهود والخبرات التي تمتلكها شركة المراعي لاستقطاب وتدريب وتأهيل وتطويرالقوى البشرية بشكل عام والاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة كشبكة أصحاب الاعمال والاعاقة “قادرون” وعدد من الجمعيات الخيرية، و وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية .
وأضاف الجاسر أنه تم توظيف ما يقارب 380 موظف من ذوي الاعاقة في المراعي كما تم تخصيص أحد خطوط الانتاج لعمل الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية مع توفير كل الوسائل المساندة بلإضافة إلى الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع هؤلاء الموظفين.
جدير بالذكر أن اكثر من 8400 موظف سعودي وسعودية يعملون حاليا بالمراعي، و لديها العديد من المبادرات المتعلقة بتوطين الوظائف مثل برنامج قادة الغد و برنامج مدراء المستقبل وأكاديمية المراعي والمعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج. كما تم تخصيص عدد من خطوط الانتاج في مصانعها بمختلف مناطق المملكة لعمل السيدات وحصلت على العديد من جوائز التوطين في هذا المجال.
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