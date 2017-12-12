تسبب حادث مروري بتصادم مركبة بأخرى متعطلة على طريق صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، أمس الإثنين، في وفاة طفل وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
وأوضحت مصادر أن مركبة من نوع “فورد” كان يستقلها ثلاثة أشقاء، بينهم طفل في العاشرة من عمره، تعرضت للعطل، بطريق صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، ما دفع الأشقاء الثلاثة للخروج منها، حتى حضور مركبة من نوع وانيت، لسحب المركبة المتعطلة.
وأضافت، بحسب “سبق”، أنه بعد حضور “الوانيت” وأثناء ربطها بالمركبة المتعطلة لسحبها، جاءت مركبة من نوع مازدا، يستقلها 5 أشخاص، ولم يستطِع قائدها تفادي المركبة فاصطدم بها، ما أدى إلى سحل الطفل على أسفلت الطريق ومن ثم وفاته ونجاة شقيقيه، فيما أصيب الـ 5 أشخاص في المركبة المازدا بإصابات متعددة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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