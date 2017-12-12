إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيءٍ عنده بأجل انتقلت إلى رحمة الله تعالى منيرة ابراهيم الشدي رحمها الله رحمةً واسعة،وسيصلى عليها اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الملك عبد العزيز بالخرج والدفن في مقبرة الثليماء .
عزاء الرجال في منزل ابنها محمد بن سعد الشدي أبو إياد في حي النزهة ، وعزاء النساء في منزل ابنها عبد العزيز بن سعد الشدي في حي النهضة من بعد صلاة العصر إلى الساعة الثامنة مساءاً جوال ابنها عبد العزيز٠٥٠٥١٠٠٣٩٤
الخرج اليوم تقدم التعازي وصادق المواساة لذويها وأن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان
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