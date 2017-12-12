بادر موظفان في أمانة منطقة عسير، إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن وافدَين من جنسية عربية قدّما مبلغاً مالياً كرشوة لتجاوز بعض الأنظمة الإدارية المعمول بها في الأمانة.
وأوضحت الأمانة في بيان لها أمس الإثنين، أن تعاون ونزاهة الموظفَين لدى الأمانة قاد الأجهزة الأمنية لضبط الوافدين متلبسين بجرم تقديم مبلغ مالي كرشوة، وتمت إحالة أوراقهما للجهات المختصة؛ لاستكمال التحقيق معهما.
من جهتها، تقدمت أمانة منطقة عسير بشكر الموظفين نظير تعاونهما ونزاهتهما ودورهما في محاربة الفساد. وفق “أخبار24”.
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