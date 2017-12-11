رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء يوم (الاثنين) حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017م، وذلك بقاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بمدينة الرياض.
بدأ الحفل الذي حضره الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس مؤسسة الملك خالد للأعمال الخيرية، وعدد من الأمراء والمسؤوليين والمثقفين بآيات من القرآن الكريم وكلمات لعدد من المسؤولين بالهيئة.
يذكر أن جائزة الملك خالد تُمنح سنوياً لزيادة أثر الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع، وستُمنح هذا العام لعشرة فائزين، ففي فرع “شركاء التنمية” حصدت مبادرة حقّق أملهم المركز الأول، فيما حلّت مبادرة كان ياما ثانية، وجاءت مبادرة تعديل مسار في المركز الثالث.
وفي الفرع الثالث “التنافسية المسؤولة نالت شركة الحفر العربية المركز الأول، فيما حلّت شركة التعدين العربية السعودية – “معادن” بالمركز الثاني وتقاسم المركز الثالث بالمناصفة كل من شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق – “مبكو” وشركة سبيشال دايركشن.
فيديو | وصول #خادم_الحرمين_الشريفين لمقر حفل #جائزة_الملك_خالد. #الإخباريةpic.twitter.com/2jANw7iWhx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١١ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق “أخبار24”.
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