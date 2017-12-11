ترك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور خالد المحيسن، الباب مفتوحا أمام الجميع عندما رد على سؤال مفاده “هل هناك قوائم جديدة تضم أسماء متهمة بالفساد؟”.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور المحيسن في منتدى النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية، الذي عُقد أمس الأحد، وقال ردا على السؤال: “الأمر منوط باللجنة العليا لمكافحة الفساد”.
وأشار إلى أن النائب العام أعلن في وقت سابق وجود 320 شخصاً تم التحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وبقي حالياً 159 شخصاً تُستكمل الإجراءات النظامية بحقهم، مشددا على أن “نزاهة” قامت بعملها ومستمرة في أداء واجبها بحسب اختصاصها. وفق”أخبار24″.
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