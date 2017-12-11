وجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، اليوم (الاثنين)، بسحب مشروع تطوير كورنيش “رابغ” من المقاول بعد زيارته للمشروع.
وأوضحت إمارة المنطقة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن قرار السحب جاء بعد رصد ملاحظات في التنفيذ.
ونشرت الصفحة صورًا لزيارة نائب أمير المنطقة للموقع، حيث أبدى ملاحظاته على تنفيذ مشروع الكورنيش، وخاصةً فيما يتعلق بالممرات والأرصفة.
ورصد مقطع فيديو تجول الأمير في الكورنيش، مبديا امتعاضه مما رآه، واصفا العمل بالمخزي، و”شغل الترقيع” الذي لا يصح التجاوز عنه.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج