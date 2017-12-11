أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن نشاط عرض الأفلام في دور السينما المغطاة والمفتوحة سيكون متاحا في الوزارة ضمن أنشطة السجلات التجارية اعتباراً من يناير 2018.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، في تصريح له اليوم (الاثنين) أن هذا يشمل أيضا إنتاج الأفلام السينمائية بما فيها الرسوم المتحركة.
جاء ذلك تفاعلاً مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصادر اليوم بالموافقة على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة. وفق”أخبار24″.
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