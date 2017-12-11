شاركت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين عصر اليوم (الاثنين) في تشييع جثمان الفنان الراحل أبو بكر سالم إلى مثواه الأخير، في مقبرة بنبان.
وقد أدى الصلاة على الفقيد جموع من المواطنين والفنانين في جامع الجوهرة بحي الياسمين شمال الرياض، يتقدمهم عدد كبير من المسؤولين والفنانين والمثقفين وأعيان الدولة والمجتمع.
ومن المقرر أن يقام العزاء على الفقيد مساء اليوم في العاصمة الرياض بقاعة المرسلات – طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد – مخرج 9.
ستبقى عظيماً حيا وميتا
.#وفاة_أبوبكر_سالم
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— محمد العمر (@MdAlomar) ١١ ديسمبر، ٢٠١٧
#وداعاً_أبوبكر_سالم ..
اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مُدخله، واغسله بالماء، والثّلج، والبرد، ونقّه من الخطايا كما نقّيت الثّوب الأبيض من الدّنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنّة .. pic.twitter.com/agKzcXJ3gZ
— صلاح مخارش (@mekarsh) ١١ ديسمبر، ٢٠١٧
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