أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وعدد من المسؤولين، اليوم (الاثنين)، صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالله بن ناجم العبدلي، أحد منسوبي القوات المسلحة، بعد استشهاده بالحد الجنوبي.
ونقل وكيل الإمارة تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه، عقب صلاة الميت على الشهيد بجامع أم سعود الرشيد في مركز القصبة التابع لمحافظة العارضة.
على صعيد متصل، نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي القيادة لأسرة الشهيد الملازم أول نواف بن فهد آل شامان، عقب تأديته صلاة الميت على الشهيد بجامع الراجحي.
وعبّر ذوو الشهيدين عن امتنانهم لمواساة وتعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومواساة الأمراء والمسؤولين ومنسوبي القوات المسلحة الذين حضروا العزاء وأدوا صلاة الميت عليهما.
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