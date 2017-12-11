وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال هذا الأسبوع بتوعية المستخدمين بالحلول السريعة المتاحة حالياً للحد من الرسائل النصية الاقتحامية (Spam)، مشيرة إلى أنها حددت لائحة بيضاء للجهات الحكومية لعدم إلغاء رسائلها للمشتركين.
وتضمن توجيه الهيئة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة القيام بحلول فنية خلال الثلاثة أشهر القادمة تمكّن المشترك بشكل آلي من التحكم الكامل بنوعية ومصادر الرسائل التي يستقبلها؛ لحماية المستخدمين والحد من ظاهرة الرسائل النصية الاقتحامية (Spam).
وأوضحت أن الحلول تمكّن المشترك من الخروج من جميع القوائم التي سبق الاشتراك فيها بإرسال رسالة إلى أحد الأرقام التي تم تخصيصها لإيقاف الرسائل الدعائية، مشيرا إلى أنها حددت عدداً من الجهات الرئيسية ضمن قوائم محددة (قوائم بيضاء) التي لا يتم إلغاء الاشتراك في رسائلها مثل الجهات الحكومية والمستشفيات الكبرى والجامعات والمدارس.
ودعت الهيئة جميع المشتركين إلى تقديم المقترحات، وتقييم حلول مقدمي خدمات المتاحة حالياً وذلك بمراسلة المختصين في الهيئة عبر البريد الإلكتروني sms_spam@citc.gov.sa وفق”اخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج