شكا أحد المعلمين من عدم وجود بيانات وظيفية له بعد 7 سنوات قضاها في وزارة التعليم، مطالبا بتصحيح أوضاعه وصرف مستحقاته عن الفترة الماضية.
وقال المعلم سعود بن عايض الغامدي وفقا لـ”سبق” إنه عمل معلماً في مدارس الأبناء بوزارة الدفاع منذ عام 1423 حتى عام 1433، قبل أن ينضم إلى وزارة التربية والتعليم على المستوى الخامس بقرار رسمي، أي قبل 7 سنوات.
وأوضح الغامدي، أن فوجئ قبل عام عن طريق نظام “فارس” بتدني مستواه من الخامس للرابع دون علمه، وبعد البحث وجد نفسه خارج نطاق الخدمة المدنية ولا يوجد له أي بيانات على بوابتها رغم عمله الحكومي في التعليم لأكثر من 16 سنة، فضلا عن اكتشافه أنه موظف ويعمل معلماً في منطقة عسير رغم انتقاله لتعليم الباحة منذ قرابة 4 سنوات.
وطالب وزارة التعليم، بإعادته إلى مستواه الخامس، وصرف مستحقاته بأثر رجعي أسوة بزملائه المعينين في العام نفسه.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد سعيد هضبان، أن السبب في تأخر تسجيل بيانات أحد معلميها لدى وزارة الخدمة المدنية، يعود إلى ضمّه إلى وزارة التعليم، بعد أن كان يعمل معلماً لدى وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه يتم العمل حالياً على استيفاء مسوغات التسجيل وتسكينه على المستوى الخامس المستحق له. وفق “أخبار24”.
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