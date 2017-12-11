توقع المشرف على قطاع السينما في هيئة الإعلام المرئي والمسموع فهد المعمر أن يتم افتتاح دور للسينما في المناطق الرئيسية بالمملكة خلال المرحلة الأولى من التطبيق، لتنتشر بعدها في بقية المناطق.
وقال خلال اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية” إن مستوى انتشار دور السينما في المملكة سيسهم بدوره في تطوير صناعة السينما السعودية، ويشجع على إنتاج الأفلام ذات المحتوى المحلي.
وأبان أن الهيئة ستعمل خلال الـ90 يوماً المقبلة على وضع اللوائح المنظمة لتنظيم العروض المرئية والمسموعة، والآليات التنفيذية لإصدار التراخيص، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك
وفق”أخبار24″.
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