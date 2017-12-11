تقدم زوج للشؤون الصحية بالطائف بشكوى ضد إحدى المستشفيات الخاصة بعد تعرض زوجته لضرر صحي نتيجة خطأ طبي ارتكبته طبيبة تحمل جنسية عربية، فيما تفاعلت صحة الطائف مع الواقعة وأوقفت الكادر الطبي لحين التحقيق.
وأوضح الزوج وفقا لـ”سبق” أن زوجته دخلت المستشفى الخاص المعروف للولادة، لكن الطبيبة العربية أكدت أنها بحاجه لعملية قيصرية، إلا أنه بعد خروجها شعرت بمضاعفات وضرر وتبين وجود خراج في مكان العملية.
وأشار إلى أنه تم إدخالها إلى مستشفى النساء والولادة الحكومي الذي نجح في احتواء الحالة والقيام بعملية تنظيف تصحيحية لما حدث.
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، عيضة بن ربيع الهذلي إنه تم تشكيل لجنة من إدارة شؤون القطاع الخاص في حينه، ومخاطبة جهات الاختصاص بإيقاف سفر ذوي العلاقة من الكادر الطبي لحين الانتهاء من التحقيقات.
لكن تطورات جديدة حدثت على القضية بعد أن قامت الطبيبة التي ارتكبت الخطأ بالتسلل إلى المستشفى الحكومي بالطائف متخفية بشكل سري ليلا لزيارة المريضة، والاطلاع على تقاريرها الطبية.
وأوضحت الهذلي أن صحة الطائف وكذلك إدارة المستشفى قامت بتحويل جميع العاملين في تلك الليلة إلى التحقيق الذي يبدأ اليوم الإثنين.
وأشار إلى أن الطبيبة، أوهمت العاملين أنها تعمل بالمستشفى حيث كانت ترتدي الزي الرسمي، وقلبت بطاقتها الرسمية حتى لا يُكشف أمرها، لافتا إلى أنه تم إعداد محضر رسمي لها لتحايلها ولاطلاعها على أوراق رسمية تخص ملف المريضة. وفق”اخبار24″.
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