سعد بن سليمان الفريخ

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بعد ارتكابها خطأ طبيا.. طبيبة تتسلل ليلا إلى غرفة مريضة بمستشفى حكومي و”الصحة” تحيل جميع العاملين للتحقيق