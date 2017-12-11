وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في جلسته اليوم الإثنين على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.
وذكرت وزارة الثقافة والإعلام في بيان لها، أنه من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وأضافت أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع.
وأشارت إلى أن محتوى العروض سيخضع للرقابة، وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة بما يتوافق مع القيم والثوابت المرعية، وبما يضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.
وذكرت أن هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.
وأبانت أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وأفادت أنه من المقرر إعلان المزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة القادمة. وفق “أخبار24”.
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