يعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص عن سياسات برنامج “حساب المواطن” مساء غدٍ الثلاثاء، عبر مؤتمر صحفي يعقده بوكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويعتبر برنامج “حساب المواطن” من البرامج والمبادرات الوطنية التي تهدف لحماية المواطنين من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية استعرض مؤخراً سياسات الأهلية والاستحقاق لـ “حساب المواطن”، بما يضمن توجيه دعم نقدي مباشر وبشكل عادل للفئات المستحقة. وفق “أخبار24”.
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