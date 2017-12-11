توفي مدير مرور محافظة النعيرية العقيد ضيف الله بن شبيب الجبلي، إثر حادث مروري ليلا بعد اصطدام سيارته بشاحنة على طريق النعيرية – حفر الباطن.
ووقع الحادث، على بعد 43 كيلو متر تقريبا من محافظة النعيرية بالقرب من محطة الربيع، وتسبب في وفاة الجبلي على الفور قبل وصوله لمستشفى قرية العليا حيث تعرض لنزيف حاد بسبب كسر في قاع الجمجمة.
يذكر أن العقيد ضيف الله الجبلي نقل لمرور النعيرية قبل أقل من شهرين، وشارك يوم الثلاثاء الماضي في مبادرة مستشفى النعيرية التطوعية بتوزيع الحقائب الإسعافية على المسافرين، إلى جانب مبادرته بالتبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى النعيرية الخميس الماضي، وعرف عنه تواضعه ودماثة في الخلق.
وفق”أخبار24″.
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