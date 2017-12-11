أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك وعضوية كل من:
الشيخ ناصر صباح الأحمد – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ صباح الخالد – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ خالد الجراح – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
أنس الصالح – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
بخيت شبيب الرشيدي – وزير النفط وزير الكهرباء والماء
حامد محمد كميخ العازمي – وزير التربية والتعليم العالي
حسام عبدالله الرومي – وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية
فهد محمد محسن العفاسي – وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
عادل مساعد الجارالله الخرافي – وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
الدكتور نايف فلاح الحجرف – وزير المالية
الدكتور باسل حمود الصباح – وزير الصحة
محمد ناصر الجبري – وزير الإعلام
الدكتورة جنان محسن بوشهري – وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان – وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب
هند صبيح الصبيح – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية . وفق “أخبار24”.
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