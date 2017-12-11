تعرض عدد من طالبات إحدى مدارس البنات بحي العزيزية بالرياض لحالات إغماء وهلع بسبب حريق اندلع صباح اليوم الاثنين في “مضخة خرسانة” كانت تعمل في موقع قريب من المدرسة.
وتسبب خلل في “مضخة الخرسانة” لاندلاع النيران فيها، ومن ثم انفجرت إطاراتها ما أصدر دوياً سبب الرعب والهلع والتدافع وسط طالبات المدرسة 71 بالعزيزية، ووفقاً لصحيفة “سبق” فإن طالبتين أصيبتا بالإغماء، وأن بعض الطالبات تم إخلاؤهن بواسطة أولياء أمورهن.
وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحادث وتمكنت من إخماد الحريق الذي أتى على المركبة التي تحمل المضخة بالكامل، فيما قامت فرق من الهلال الأحمر بإسعاف الطالبتين في الموقع.
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