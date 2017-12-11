عثرت شرطة مدينة نيوارك بولاية ديلاوير الأمريكية على الطالب السعودي الذي يدرس بجامعة ديلاوير وفقد منذ 5 أيام.
وبحسب موقع الجامعة، فإن الشرطة أعلنت العثور على الطالب مهدي السلطان (24 عاماً)، وهو في مكان آمن، ولم تكشف المزيد من التفاصيل.
وكانت الجامعة قد استدعت شرطة نيوارك يوم أمس الأول السبت، حيث بدأت تحقيقاتها حول غياب الطالب، مشيرة إلى أن آخر مرة شاهده فيها أصدقاؤه يوم الأربعاء الماضي 6 ديسمبر بمقر سكنه في “ذا ريتريت” في نيوارك، قبل أن يتم العثور عليه. وفق”أخبار24″.
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