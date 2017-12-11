قالت مصادر إن وزارة المالية أصدرت توجيهات لجميع الجهات الحكومية بإقفال حساباتها المالية للميزانية الحالية بنهاية دوام الخميس المقبل الموافق 26/3/1439هـ، مع قرب انتهاء هذه السنة المالية.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمنت إيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية، وضرورة إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة لدى مؤسسة النقد.
وأبانت أن التوجيهات أكدت أن تستمر الوزارات في قبول أوامر الدفع الخاصة بالرواتب للشهر الثاني عشر، وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية. وفق”أخبار24″.
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