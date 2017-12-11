شهد برنامجا دعم ضيافات الأطفال “قرة”، ودعم المرأة العاملة “وصول”، إقبالا كبيرا من المواطنات، حيث سجلت فيهما نحو 10246 مواطنة بعد إطلاقهما قبل 6 أسابيع.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل، أن 6079 مواطنة تقدمت لبرنامج “وصول”، فيما بلغ عدد المتقدمات على برنامج “قرّة” 4167 مواطنة، داعيا المواطنات إلى التسجيل في البرنامج من خلال البوابات الإلكترونية.
وأكد أن البرنامجين يسهمان في زيادة الاستقرار الوظيفي للمواطنات العاملات في القطاع الخاص، ويغطيان معظم المناطق، حيث برنامج “وصول”، يعالج تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن، فيما برنامج “قرّة”، يرفع نسبة مشاركة المواطنات في سوق العمل، فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال.وفق”أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج