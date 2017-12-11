عقد المجلس البلدي بمحافظة الخرج اجتماعه الثالث و العشرون بجميع أعضاءه بمقر المجلس، و جرى خلال الاجتماع انتخاب الدكتور مصلح بن عبيد العنزي رئيسا للمجلس البلدي بمحافظة الخرج للفترة الثانية، وجاء الاستاذ سفر بن مسعود آل شميعان ال عمار نائبا للرئيس للفترة الثانية، وذلك من خلال التصويت الذي أجراه الأعضاء.
والخرج اليوم تبارك للدكتور مصلح العنزي و للاستاذ سفر آل شميعان متمنين لهم مزيداً من التوفيق و السداد.
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