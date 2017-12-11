سعد بن سليمان الفريخ

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وزير الإعلام الدكتور عواد العواد: القدس في قلب سلمان وولي عهده الأمين وجميع الشعب السعودي.. وفيما ينشغل الآخرون بالمزايدة والمتاجرة بقضية القدس تعمل المملكة بصمت لنصرتها في جميع المحافل الدولية