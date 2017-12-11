ذكرت مصادر أن صحة منطقة تبوك شهدت مؤخراً أزمة بين بعض المسؤولين؛ بسبب قيامها بعقد صفقة مع إحدى الشركات الخاصة؛ بغرض توريد 10 أجهزة لقياس العلامات الحيوية لصالح أحد المستشفيات بمبلغ 394 ألف ريال.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المقابل المادي للأجهزة تسبّب في وقوع مناقشات حادة بين مسؤولي صحة المنطقة؛ كون نفس الأجهزة تم شراؤها سابقاً لمستشفى آخر بمبلغ مالي قدره 60 ألفاً و500 ريال فقط.
بدوره أكد المتحدث الإعلامي لصحة تبوك عطاالله العمراني، أنه تم إيقاف صرف المستحقات المالية الخاصة بالشركة الموردة للأجهزة؛ كون السعر المطلوب مبالغ فيه، وذلك استناداً إلى نظام المشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
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