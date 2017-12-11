أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، بعدم جواز ترك العامل من قبل كفيله يتكسب في السوق مقابل مبلغ من المال، لافتاً إلى أن ذلك يفتح باب جرائم العمالة السائبة.
ورد المطلق على استفسار من أحد المتصلين ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”، حول حكم كفالة عامل وتركه يعمل كما يشاء مقابل مبلغ مالي، قائلاً: “هذا لا يجوز، لا في فتاوى العلماء، ولا في نظام الداخلية، فإذا جاء الإنسان بعامل على كفالته فلا يطلقه في السوق”.
وأضاف أن غالبية مَن يقومون بجرائم صنع الخمور والمخدرات والمشاركة في بيوت الدعارة والإفساد في الأرض هم من العمالة السائبة، مشيراً إلى أن كفلاءهم يتحملون مسؤولية انحرافهم بظلمهم وعدم توفير أعمال مناسبة لهم.
ولفت إلى أن الكثير من العمالة يتمنون أن يجدوا إحساناً وتعاملاً بالعدل من قبل كفلائهم، لكنهم لا يجدون عملاً ويواجهون ظلماً فيصرفهم الشيطان إلى الجرائم.
وفق”أخبار24″.
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