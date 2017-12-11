كشفت مصادر عن الموعد المقرر للصلاة على جثمان الفنان أبو بكر سالم، الذي توفي أمس (الأحد) بعد صراع مع المرض، ومكان دفنه.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “العربية”، أنه سيصلى على الفنان الفقيد اليوم (الإثنين) بعد صلاة العصر بجامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين في العاصمة الرياض، وسيدفن في مقبرة بنبان شمال العاصمة.
يذكر أن عدداً من الإعلاميين والفنانين نعوا الفنان الفقيد وعبّروا عن حزنهم وألمهم لفقدانه، فيما كشف نجله أن والده كان يعاني أمراضاً في القلب والفشل الكلوي وأجرى من قبل عملية قلب مفتوح في ألمانيا.
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