كشفت هيئة الإحصاء النسب التفصيلية للمنازل المتملكة من قبل أشخاص في السعودية، والأخرى المستأجرة أو المقدمة من صاحب العمل، لعام 2017.
وأوضحت بيانات الهيئة لمسح الطاقة المنزلي لعام 2017، أن 40.15% من قاطني المملكة يتملكون مساكنهم، بينما يستأجر 50.39% منهم، في الوقت الذي يوفر فيه صاحب العمل مساكن لـ9.46%.
وبيّنت النسب أن 6 مناطق في المملكة تفوقت فيها نسب التملك على نسب الإيجار، وهي مناطق القصيم وعسير وحائل وجازان ونجران والباحة.
فيما تفوقت نسب الإيجار على نسب التملك في بقية المناطق الـ7، وهي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف.
وفي الجدول التالي يمكن رؤية الأرقام التفصيلية لنسب التملك والإيجار بحسب المناطق:
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