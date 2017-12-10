أُعلن اليوم (الأحد) عن مستجدات الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف”، بتسجيل 181 ألف مخالف ضُبطوا في الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة خلال 26 يوما منذ بداية الحملة.
وبلغ إجمالي المخالفين الذين ضُبطوا خلال الحملات 181060 مخالفاً، منهم 101586 مخالفاً لنظام الإقامة، و52835 مخالفاً لنظام العمل، و26639 مخالفاً لنظام أمن الحدود.
فيما بلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 2073 شخصاً، 78% منهم يمنيو الجنسية، و21% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، فيما رُحّل 2029 منهم، فيما ضُبط 42 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وكشفت الإحصائيات الرسمية أن المتورطين في نقل وإيواء المخالفين ممن ضُبطوا بلغ عددهم 430 شخصاً، بينهم 75 مواطناً أُوقفوا واستُكملت الإجراءات النظامية بحق 51 منهم وتم إخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 24 سعودياً.
كما خضع 15154 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 13395 رجلاً، و1759 امرأة، فيما أوقعت العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً، وأحيل 22608 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و24572 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما رُحّل 34697 مخالفاً.
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