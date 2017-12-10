سجّل الحارس الدولي المصري عصام الحضري محترف نادي التعاون، مساء اليوم الأحد، هدفا في مباراة فريقه أمام الاتفاق، بالجولة الـ 13 من دوري المحترفين.
وفي الدقيقة 97 من المباراة انبرى الحضري لتسديد ضربة جزاء في مرمى الاتفاق، ليسجل الهدف الرابع لفريقه، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.
وتسبّبت نتيجة اللقاء في إعلان إدارة نادي الاتفاق إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الصربي ميودراج يسيتش.
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