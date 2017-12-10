أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن إغلاق 17 مجمعا طبيا و3 صيدليات و11 محلا للبصريات في الرياض وجدة والطائف وعسير.
وأوضحت أنه تم كذلك إغلاق معمل أسنان ومركز لفحص العمالة، وذلك بسبب ضبط مخالفات عدة، منها عدم وجود تراخيص وتشغيل كوادر غير مرخصة وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والأنظمة الصحية.
ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها في المجمعات والمراكز الطبية، وذلك بالاتصال عبر الرقم المجاني 937. وفق”أخبار24″.
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