كرمت ابتدائية عبدالملك بن مروان طلابها الفائزين في مسابقة تدبر في حفظ القران الكريم والحديث النبوي والسيرة التي طرحتها وزارة التعليم.
حيث بدأ الحفل بسماع نماذج من تلاوات الطلاب المشاركين وتم تقييم الطلاب من قبل مشرفي التوعية الإسلامية بالمدرسة. أ/ تركي الجدوع.و أ/ عبدالله الشملان.
بعدها كرم قائد المدرسة الاستاذ/ بندر العتيبي. الطلاب الفائزين في المسابقة.
وشكر المعلمين على جهودهم الكبيرة في تشجيع الطلاب على الحفظ ومتابعتهم وتهيئتهم لهذه المسابقة.راجين من الله ان تكون في ميزان أعمالهم.
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