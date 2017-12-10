انطلقت اليوم الأحد الموافق 10/12/2017 م فعاليات المسابقة العالمية الثانية والعشرين لبرنامج الحساب الذهني ( UC MAS ) بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ( بمشاركة أكثر من أربعين دولة وستة آلاف مشارك ) وقد شارك أبطال الحساب الذهني بشركة الجامعة للتعليم والتدريب صباح اليوم في هذه المسابقة ممثلين للمملكة العربية السعودية وقد أقيمت المسابقة في منتجع جينتنج ( GENTING INTERNATIONAL CONVENTION CENTER ) وقد سافر وفد مكون من الأستاذ / أحمد شعبان علي مدرب البرنامج والطالب / صالح بن فهد العسكر ( ابتدائية الجامعة الأهلية ) والطالب / زياد بن جار الله القحطاني ( متوسطة الحسن البصري ) والطالبة / نوره بنت محمد المطرفي ( متوسطة أمجاد قرطبة ) والطلاب الثلاثة يتدربون بقسم التدريب بشركة الجامعة للتعليم والتدريب . جدير بالذكر أن الطالب / صالح بن فهد العسكر والطالبة / نورة بنت محمد المطرفي قد حصلا على المركز الثالث عالمياً في مسابقة العام الماضي والتي أقيمت فعالياتها بدولة الإمارات العربية الشقيقة . نرجوا من الله أن يحقق المشاركون مركزاً متقدماً على مستوى العالم في المسابقة الحالية ليضاف لرصيد المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية ولمحافظة الخرج وقد رافق الطلاب من أولياء الأمور الأستاذ / محمد بن شايع المطرفي وحرمه والأستاذ / ناصر العسكر .
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