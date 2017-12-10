أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن فتح باب الحجز أمام المستفيدين من برنامج الدعم السكني، في معرض “بوابة التحلية” بجدة، وذلك ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي 1952 وحدة سكنية من نوع شقق، بمساحات متنوعة وبأسعار تبدأ من 373.750 ريالا.
وأوضحت أنه سيتم اعتباراً من اليوم فتح أبواب المعرض أمام المستفيدين من البرنامج لبدء إجراءات الحجز، مع التأكيد على حرص الوزارة على توفير تلك المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وضمان الجودة العالية، على أن يكون تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى من توقيع العقد.
وقامت الوزارة بدعوة المستفيدين من برنامج الدعم السكني في المحافظة، عبر رسائل نصية، تمهيداً لحجز مواعيد للتواجد في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة.
وأبانت أن الوحدات المعروضة تمتاز بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة، كذلك موقعها المميز والواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من نحو 373 ألف ريال. وفق”أخبار24”.
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