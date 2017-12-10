كشف حساب ضريبة القيمة المضافة على “تويتر” التابع لهيئة الزكاة والدخل، كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في التجارة الإلكترونية، وهل سيتم تحصيل الضريبة عليها أم لا.
وأوضح الحساب أن عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من 1 يناير 2018م.
وأضاف، عن كيفية التطبيق، أنه سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنفس النسبة 5% على السلع التي يتم شراؤها إلكترونياً أو ما يُعرف بمشتريات “الأونلاين” من خارج المملكة ويتم شحنها لداخل المملكة.
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