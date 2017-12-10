أعلن نادي النصر، اليوم الأحد، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم عوض خميس أظهرت إصابته بقطع جزئي للغضروف الداخلي من الركبة.
وأوضح النادي في بيان له أن الإصابة تتطلب الخضوع لعملية جراحية بالمنظار لإجراء تنظيف للركبة، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع بعدها للعلاج والتأهيل لمدة 6 أسابيع.
يشار إلى أن عوض خميس كان قد أصيب في مباراة فريقه الأخيرة أمام القادسية، التي خسرها النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفق”أخبار24″.
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