وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، عبدالرحمن القريشي، اليوم الأحد، قادة وقائدات المدارس بالمنطقة بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي بسبب برودة الطقس.
وأوضح أن البرودة الشديدة تسبب ضرراً للطلاب، مشيرا إلى أنه للحفاظ على سلامة الطلاب يتم اتخاذ التدابير الوقائية في ظل الموجة الباردة التي تمر بالمنطقة هذه الأيام.
يشار إلى أن درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تهوي إلى تحت الصفر بدرجتين، وهو الأمر الذي يسبب برودة شديدة خلال الأيام الحالية. وفق “اخبار24”.
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