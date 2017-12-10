استقبل الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني، اليوم (الأحد)، أسر شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني الذين استشهدوا في ميدان الشرف بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وقلّد سموه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء الواجب، عبدالعزيز الهويريني أخي الشهيد مقدم طيار تركي بن إبراهيم الهويريني، وفهد بن مقبل العازمي ابن الشهيد رقيب أول مقبل بن هديب العازمي.
كما قلّد منيف بن ناصر السبيعي أخا الشهيد رقيب أول سعد بن ناصر السبيعي، وعزيز الحربي والد الشهيد وكيل رقيب فيصل بن عزيز الحربي، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بهذا الخصوص.
من جهتهم، أعرب ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن ومقدساته ومقدراته.
وفق “اخبار24”.
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