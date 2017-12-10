أكدت المديرية العامة للجوازات أنها ستطبق العقوبات المقررة نظاماً بحق كل مستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
وقالت الجوازات في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “كل مستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تطبق بحقه العقوبة المقررة نظاماً”.
وأبانت أن العقوبة المترتبة على التأخر في الإبلاغ في المرة الأولى تشمل الغرامة 25 ألف ريال والترحيل إذا كان المخالف وافداً، والغرامة 25 ألف ريال والسجن 3 أشهر والترحيل في حال المخالفة للمرة الثانية، وتصل العقوبة للغرامة 50 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل. وفق “أخبار24”.
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