قام أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، بتكريم عدد من رجال الدوريات الأمنية الذين أفشلوا مخططاً لسرقة إحدى صرافات البنوك بمحافظة جدة وقبضوا على الجناة، وذلك في مقر الإمارة بجدة بحضور عدد من قيادات الدوريات.
وأعرب الفيصل عن تقديره للدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل مَن تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيداً بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها والجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية في المملكة بشكل عام.
من جانبه، تقدم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري، بالشكر لأمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لهم. وفق”أخبار24″.
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