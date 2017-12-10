أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من خلال حساب ضريبة القيمة المضافة على “تويتر”، ألا صحة لما تم تداوله عن فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر الجاري، للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي فقط.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الرسالة المتداولة عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل من لديه سجل تجاري ولم يسجل في الضريبة هي معلومة غير صحيحة.
وأضاف أن المنشآت التي يقل إيرادها السنوي عن 187.5 ألف ريال معفاة من التسجيل في الضريبة، ويكون التسجيل إلزامياً للمنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية عن مليون ريال. وفق “أخبار24”.
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