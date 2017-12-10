أكد حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد أن الإدارة ستتقدم باستثناء للسماح للنادي بالتسجيل خلال الفترة الشتوية المقبلة نظرًا لقيام الإدارة بحل بعض القضايا، موضحًا أن اللاعب الذي تسبب بالمنع من التسجيل الأسترالي ترويسي لم يتم الاتصال به أو الاتفاق معه على التسوية المالية لمستحقاته.
وقال الصنيع سددنا المستحقات التي كانت على فواز القرني وعبدالرحمن الريو لصالح الوكيل، ومع الأسف من كان يتغنى باتحاديته لم يتنازل عن أي من المبلغ المستحق البالغ 7 ملايين ريال، ولم آت لتسجيل دور بطولة وإنما لحل جميع القضايا ومشكلة تضخم العقود بشكل جذري وبهدوء ولن أتحدث عن أي قضية تم إغلاقها، فالاتحاد عانى من الديون وتضخم العقود والوسطاء.
وأضاف الصنيع: فهد المولد ركيزة أساسية في الاتحاد ومستمر مع الفريق إن لم يصلنا عرض مناسب لإمكانياته، والانضباط شعارنا خلال هذه المرحلة من خلال تطبيق اللائحة الداخلية على اللاعبين.. اتفقنا مع المدرب سييرا على عدة أمور منها تصعيد عدد من الأسماء الشابة وخلق التنافس على المراكز في الفريق، ولقاء الباطن المقبل سيتم عمل برنامج خاص له بجدول التدريبات والتواجد قبل المباراة بيومين للتعود على الأجواء وسنقاتل من أجل الفوز.
وتابع أبارك للجماهير الاتحادية الفوز، وقدم اللاعبون كل ما لديهم خلال المباراة، والاتحاد يحب أن يعود من الطريق الصعب، وبالتكاتف سنعيد هيبة العميد.. لدينا عمل كبير والفوز يعطينا دافعًا وحافزًا للعمل وفق”أخبار24″.
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