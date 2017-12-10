كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة الهلال تتجه للتعاقد مع بديل الأورغواياني ماتياس من أميركا اللاتينية بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، مشيراً إلى وجود عدد من الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات الهلالية تنتظر تسلم التقرير الفني للمدرب للبدء في المفاوضات مع الأسماء التي سيتم الاتفاق عليها بين إدارة النادي والمدرب.
ونفى المصدر وجود مفاوضات هلالية مع ستانسيو المحترف الروماني بنادي أندرلخت البلجيكي لاستقطابه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكداً أن اللاعب ليس من ضمن الخيارات الزرقاء حالياً للفترة المقبلة.
من جانب آخر، أكمل الفريق الأول تحضيراته أمس وسط طوق من السرية فرضه الجهاز الفني على تحضيرات الفريق، بينما شهد المران استبعاد ثنائي الخبرة بالفريق ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب من القائمة التي ستشارك أمام الفتح مساء اليوم.
وكانت البعثة الهلالية غادرت بعد نهاية المران العاصمة السعودية الرياض، متوجهة إلى الأحساء استعداداً لمواجهة الفتح اليوم، تقدمهم المدرب دياز والحارس علي الحبسي ومجاهد المنيع ومهند فلاتة وسط روح معنوية عالية للاعبين.
وفي سياق آخر، اقترب الملعب الرئيسي بالنادي من الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بتجديد أرضية الملعب ليتلاءم مع فصل الشتاء البارد وسيكون الملعب جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق في بحر الأسبوع المقبل.
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