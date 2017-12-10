علمت “الرياض” أن العلاقة بين مدرب الأهلي الأوكراني سيرغي ربيروف وبعض اللاعبين ليست على أفضل حال على الرغم من الصمت الحاصل بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وبدأت تظهر على السطح، ولعل النتائج السلبية التي حققها الفريق جعلت الأمور أكثر وضوحاً للقريبين من النادي.
وتأتي الإشكالية في أن المدرب لايزال مستمراً في استبعاد بعض العناصر المهمة من التشكيلة كل لقاء، وكان آخرهم المهاجم مهند عسيري والذي استبعده عن مواجهة أحد مساء اليوم في الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من غياب المهاجم السوري عمر السومة عن اللقاء بسبب إصابته في مفصل القدم إذ يخضع لجلسات علاجية في العيادة الطبية بالنادي، ما يعني أن ربيروف أصبح يواصل تعنته في تشكيلة الفريق، وبعض قناعاته غير المجدية في اللقاءات، ومن المتوقع إقالته خلال الأيام المقبلة.
الجدير ذكره أن أغلب جماهير الأهلي كانت تنتقد عمل ربيروف منذ بداية الموسم، ويرونه يتخبط كثيراً في التشكيلة، إضافة إلى عدم إيجاد الحلول في معظم المباريات التي لعبها الفريق خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، منح الجهاز الطبي في النادي الأهلي الضوء الأخضر لثنائي الدفاع معتز هوساوي والنيجيري غودفري أبونا الدخول في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية، لتبقى مشاركتهما في مواجهة أحد بيد الجهاز الفني.
من جهته أكد مدير الفريق باسم أبو داود، أن فريقه سيكون جاهزاً في لقاء اليوم، مبدياً ثقته بجميع اللاعبين لتقديم مباراة كبيرة، والسعي لتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة، والتفوق على أحد لتعويض الخسارة الماضية.
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