أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح آل الشيخ انطلاق البرنامج للعمرة والزيارة في عامه الثالث، ويصل المدينة المنورة الأربعاء المقبل 220 من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون المجموعة العاشرة من ضيوف البرنامج منذ انطلاقه.
وقال آل الشيخ إن البرنامج يهدف لإتاحة الفرصة للشخصيات الإسلامية المؤثرة في العالم لأداء العمرة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف، كما يتيح الفرصة لتعزيز التواصل مع المؤثرين في العالم الإسلامي، وتوثيق الأواصر بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التواصل المثمر مع الفاعلين في مجالات العمل الإسلامي المتنوعة.
وأوضح أن هذه المجموعة تضم 220 معتمراً ومعتمرة من سبع دول عربية تشمل مصر، والمغرب، والأردن، والجزائر، بالإضافة إلى لبنان، وموريتانيا، وتونس.
وأبان أن البرنامج يستضيف 1000 شخصية في كل عام، وبهذه المجموعة يكون البرنامج قد استضاف حتى الآن 2220 معتمراً ومعتمرة من النخب الإسلامية من المفتين، ورؤساء المراكز الإسلامية، وأساتذة الجامعات والمعاهد المعروفة، والإعلاميين المهتمين بالشأن الإسلامي، والمسلمين الجدد، والمهتمين بمواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة. وفق “أخبار24”.
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