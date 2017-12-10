أكد السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت منذ بدايتها.
ونفى السفير في لقاء مع قناة “رؤيا” الأردنية وجود ما يسمى “صفقة القرن”، لخلق مناطق جديدة للفلسطينيين، ونقل العاصمة من القدس إلى مدينة أخرى.
وأضاف أن المملكة لا تملك فرض قرار على الفلسطينيين أو على الدول المستضيفة للاجئين، أو تقديم أراض للفلسطينيين في دول أخرى كسيناء مثلاً.
وأشار إلى أن ما قيل بأن السعودية أهدت أمريكا 460 مليار دولار أمر لا أساس له، مبيناً أن هذا المبلغ عبارة عن عقود شراكة قائمة مع الولايات المتحدة قبل وصول ترامب إلى الرئاسة، من عام 2009 و2010 و2011.
وأكد الأمير خالد أن المملكة لن تتوانى ولا تتردد في عقد أي شراكة تساهم في تطويرها اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا.
وفق”أخبار24″.
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