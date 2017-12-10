كشفت مصادر تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لمدارس تعليم القيادة بالمملكة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في تعليم القيادة، والذي عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن” أن اللجنة تعاقدت مع الشركة الأجنبية؛ بهدف تولي مهمة إنشاء فصول دراسية في مدارس تعليم القيادة لتأهيل مدربين ومدربات نظرياً وعملياً وتعليمهم فن وأسس القيادة الآمنة، قبل استقبال الراغبين والراغبات في تعلم أسس القيادة لاستخراج الرخص.
وأشارت إلى أن التركيز كان على المدربات اللاتي سوف يتم تعيينهن في تلك المدارس، التي ستكون جزءا من مدارس تعليم القيادة الحالية الموجودة بمدن المملكة؛ وذلك لتأهيلهن ودمجهن في هذا المجال الجديد بالنسبة للإناث.
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