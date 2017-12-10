أعلن صندوق التنمية العقارية أنه سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين في تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم، والذي سيمكن المستفيدين من الحصول على مبلغ الدعم لعقودهم الحالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي، إن التمويل سيشمل شراء الفلل، والشقق، والعمائر السكنية، والمباني تحت الإنشاء، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الصندوق سيتحمل الفائدة بحيث لا تتجاوز مبلغ 500 ألف ريال من قيمة التمويل.
وأوضح أن برنامج التمويل المدعوم يعمل في خمسة مسارات، الأول شراء وحدة سكنية جاهزة، والثاني شراء وحدة سكنية على الخارطة بمواصفات محددة من خلال مطور عقاري في مشروع محدد، ويتم بناؤه خلال ثلاث سنوات كحد أقصى.
وأبأن أن المسار الثالث يشمل تمويل البناء الذاتي، حيث يستطيع المستفيد في هذا النوع من التمويل رهن الأرض المملوكة له ليحصل على تمويل عقاري حسب آلية جهة التمويل بنظام الدفعات حتى يتمكن من بناء الأرض.
وأضاف أن المسار الرابع سيكون برهن الأرض أو العقار سواء كان مبنياً أو تحت الإنشاء، على أن تكون قيمة المرهون أعلى من 600 ألف ريال، وعليه سيحصل الشخص على تمويل بنسبة تتراوح من 70% إلى 85% من قيمة العقار.
وذكر العصيمي أن المسار الخامس يتضمن تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم، حيث يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات المذكورة. وفق”أخبار24″.
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