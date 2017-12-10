أظهرت صورة نادرة، الكعبة المشرفة بدون ثوبها “الكسوة”، على خلاف الصورة التي اعتاد الناس رؤيتها عليها في كافة المواسم.
ويبدو أن الصورة التُقطت خلال عملية تغيير كسوة الكعبة في واحدة من السنوات، حيث أظهرت الجدار من ناحية باب الكعبة بدون الكسوة، باللون البني الغامق.
يذكر أن كسوة الكعبة يتم تغييرها سنوياً في اليوم التاسع من ذي الحجة، وهي تصنع من 700 كيلو جرام من الحرير الطبيعي الخالص، حيث يتم صبغه باللون الأسود، بالإضافة لـ120 كيلوجراماً من أسلاك الذهب والفضة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لصناعة الكسوة 22 مليون ريال.
وفق”أخبار24″.
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