كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، عن أصل مصطلح “الوهابية”، مشيراً إلى أنه جرى إلصاقه بالإمام محمد بن عبدالوهاب بغير وجه حق.
وقال السند رداً على سؤال حول الوهابية عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الإمام محمد بن عبدالوهاب ليس صاحب فقه أو مذهب جديد ولا حتى عقيدة جديدة، ولكنه جدد العقيدة والدعوة إليها، موضحاً أن خصومه أطلقوا عليه هذا الاسم لتشويه صورته.
وبيّن أن مصطلح الوهابية أُطلق على جماعة خرجت في المغرب العربي في القرن الثاني للهجرة كانوا يتبعون شخصاً يدعى عبدالوهاب رستم، وهو خارجي؛ كونه خرج على أئمة الإسلام وجاء بمنهج ضال.
وأشار إلى أنه مع مجيء الإمام المجدد أراد خصومه أن ينفّروا الناس منه فأطلقوا عليه مصطلح الوهابية؛ لإلباسه باتهامات الخوارج دون وجه حق، مبيناً أن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب مجددة وليس لها منهج خلاف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الأخيار. وفق “أخبار24”.
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